Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (17 Ekim 2024)

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 467 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 215 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 352 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 119 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.