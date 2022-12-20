Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 235 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 311 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 878 bin 840 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 629​​​​​​​ megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Dün 7 bin 622 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 414 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.