Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 681 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 90 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 210 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 99 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 19 ile doğal gaz santralleri izledi.

Dün 7 bin 234 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 124 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.