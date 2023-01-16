Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 933 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 667 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 761 bin 838 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 960 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 668 megavatsaat elektrik ihracatı, 30 bin 414 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.