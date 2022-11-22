Günsan, yeni ürünlerini A-Tech Fuarı’nda sergiledi

Bugünün trendlerine uygun tasarımlarıyla ürün gamını yenilemeye devam eden Günsan Elektrik, portföyünün son yeniliklerini 17-20 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen A-Tech Fuarı’nda sergiledi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut, Kiptaş, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzeri Teknisyenleri Estaf ve Sanatkarları Federasyonu (TETESFED), Elektrik Mühendisleri Odası, Perpa Ticaret Merkezi ve KOSGEB gibi kurumların desteği ve katılımı ile düzenlenen fuarda Günsan, sektör profesyonelleri, bayiler ve iş ortaklarıyla buluştu.

Akıllı bina teknolojileriyle, elektrik sektörünün taraflarını buluşturan fuarda; genel ürün grupları, elektrik güç dağıtımı ve şalt malzemeleri, şalt ürünleri, dağıtım sistemleri, güç kalitesi ve enerji, enerji dağıtımı ve koruma ürünleri, elektrik enerjisi üretim & dağıtım sistemleri, yenilenebilir enerji, güç kaynakları, endüstriyel bina otomasyon sistemleri kontrol sistemleri, aydınlatma ürünleri gibi konulara odaklanıldı. Anahtar/priz, grup prizler, aksesuarlar, sigorta kutuları, şalt grubu ve kablo kanalı kategorilerinde toplam 17 bin parçalık ürün portföyüne sahip Günsan Elektrik yeni ve öne çıkan ürün gruplarını tanıttı.