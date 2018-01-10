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Gürcistan taşıtlarına taşıma yetkisi verildi

Gürcistan plakalı taşıtlara, Türk limanlarından Gürcistan'a yapacakları taşımalar için karşılık olması şartıyla uluslararası taşıma izni verildi.

Gürcistan taşıtlarına taşıma yetkisi verildi
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Bakanlar Kurulu, Gürcistan plakalı taşıtlara Türk limanlarından Gürcistan'a yapacakları taşımalar için karşılık olması şartıyla daha önce imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Anlaşması kapsamında belirlenecek kotalar dahilinde uluslararası taşıma izni verilmesini kararlaştırdı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Gürcistan plakalı araçlara verilen izin, Karayolları Taşıma Kanununun 12'nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki taşımaları içeriyor.

Kanunun b bendi, "Türkiye'ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımalar" şeklinde.

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