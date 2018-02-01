'Güven Damgası' için imzalar atıldı

01 Şubat 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Bakan Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla "Güven Damgası Protokolü" imza töreni düzenlendi.

Elektronik ticaretin coğrafi sınırları ortadan kaldırarak, geleneksel ticaret anlayışını değiştirdiğine işaret eden Tüfenkci, yeni döneme adapte olmanın öneminde değindi. Tüfenkci, e-ticaretin işletmelerin doğru tüketiciye hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için en etkin yöntem olduğunu belirterek, e-ticaretle işletmelerin daha geniş kitlelere, düşük maliyetlerle daha etkin bir hizmet sunabildiğini kaydetti.

Tüfenkci, e-ticaret sektörünün gün geçtikçe ülke ekonomilerine yön veren itici bir güç haline geldiğini vurgulayarak, bu dönüşüm sürecinin Türk iş dünyasına da önemli fırsatlar sunduğunu anlattı.

"e-ticaret için güven olmazsa olmaz"

e-ticaretin KOBİ’lerin pazarda yer edinerek markalaşmalarında etkili olacağını dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"e-ticaretin, KOBİ’ler özelinde bakıldığında sunduğu fırsatlar daha da ön plana çıkmaktadır. e-ticaretin etkin işleyişi için güven olmazsa olmaz bir şarttır. TÜİK verilerine bakıldığında tüketicilerin yüzde 45 inin gizlilik ve güvenlik kaygıları sebebiyle internetten alışveriş yapmadıkları anlaşılıyor. Bu kapsamda Bakanlığımızca ilgili kurum ve kuruluşlarla çok sayıda toplantı gerçekleştirilerek ve yurt dışı örnekleri araştırıldı. Hazırladığımız “Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ” 6 Haziran 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.”

Tüfenkci, güven damgası uygulamasının vatandaşların güvensizliğini ortadan kaldırarak e-ticaret hacminin artırılmasında önemli rol oynayacağını kaydederek, bakanlık olarak, e-ticaretin geliştirilmesi noktasında daha farklı çalışmalar da yapıldığını anlattı.

"Etkin e-ticaretle Türkiye hızla zenginleşecek"

Hisarcıklıoğlu da imzalanan protokolle, TOBB un Bakanlıktan aldığı yetkiyle e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başlayacağını ve bununla birlikte e-ticaretin çok daha hızla büyüyeceği bir döneme geçileceğini söyledi.

Hedeflerinin Türkiye de e-ticaretin payını en az ikiye katlamak olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, KOBİ lere e-ticaretin büyüyen pazarından pay almaları için harekete geçmeleri mesajını verdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, "e-ticaret, özellikle Anadolu’nun kalkınması için eşsiz bir fırsattır. Büyük şehirler dışındaki KOBİ’lerin de erişebildikleri pazarın büyümesi, bölgesel kalkınmayı da destekleyecektir. Güven damgası, e-ticaret pazarını büyütmek için çok önemli bir adımdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Güven Damgası Protokolü"nü imzaladı.

Kaynak: AA