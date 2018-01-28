Güvence Hesabı'ndan 340 milyon TL ödendi

28 Ocak 2018

Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı kazada zarar gören 3'üncü kişilerin ölümleri durumunda mirasçılarına, sakatlık veya iş göremezlik durumunda ise kendilerine tazminat ödeyen Güvence Hesabı'ndan 6 bin 116 kişiye toplam 340 milyon 483 bin 488 liralık ödeme gerçekleştirildi.

Yapılan tazminat ödemelerine kalem bazında bakıldığında, geçen yıl 98 milyon 68 bin 400 liralık "maddi" ödeme gerçekleştirilirken, bu tutar "ölüm ve defin" için 112 milyon 51 bin 876 lira, "maluliyet" için 128 milyon 196 bin 135 lira, "tedavi" için ise 2 milyon 167 bin 77 lira oldu.

Şimdiye kadar 152 bin kişi yararlandı

Güvence Hesabı'nın devreye girdiği 1998 yılından bu yana toplamda 152 bin 153 kişiye 1 milyar 234 milyon 577 bin 951 liralık ödeme yapılırken, bu meblağın 357 milyar 132 bin 237 lirasını "maddi", 416 milyon 927 bin 248 lirasını "ölüm ve defin", 429 milyon 475 bin 632 lirasını "maluliyet", 31 milyon 42 bin 834 lirasını da "tedavi" kalemleri oluşturdu.

Güvence Hesabı'nın kapsamı

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan sigortaları yaptırmayan araç ve iş yerlerinde meydana gelen kazalarda, kişilere gelebilecek yaralanma, sakat kalma ve ölüm gibi bedeni zararları karşılıyor.

Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar; rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar; çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde kişiye gelen bedensel zararlar ile sigorta şirketinin mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar Güvence Hesabı kapsamında bulunuyor.

Ödenen bedensel zararlar ise "ölüm halinde, ölenin desteğinden yoksun kalanlara "Destekten Yoksun Kalma Tazminatı", "sakat kalma halinde Maluliyet Tazminatı", "yaralanma halinde ise Tedavi Tazminatı" şeklinde ödeniyor.

Güvence Hesabı kapsamındaki mevcut zorunlu sigortalar Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası ve Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası olarak belirleniyor.

Güvence Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesi ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne, sigortacısına veya sigortacının iflas masasına rücu edebiliyor.

Hak sahiplerinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halükarda 10 yıl içinde bizzat ve vekili vasıtasıyla Güvence Hesabı'na başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA