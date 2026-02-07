Güvenli limanlar dalgalara teslim

Recep ERÇİN

Güvenli liman olarak nitelendirilen ve 2026 yılına hızlı başlayan altında sert dalgalanmalar yaşanıyor. Geçen yılın sonunda 4 bin 500 doların üzerini çıkarak rekor kıran altının ons fiyatı, ocak ayının başından itibaren sert yükselişlerle rekor serisini sürdürdü. 29 Ocak’ta 5 bin 600 dolara dayanarak zirveye ulaşan altının ons fiyatı, sonraki üç işlem gününde verdiği kayıplarla 4 bin 452 seviyelerine kadar geriledi. Altın fiyatlarındaki yüksek dalgalanmalar geçen hafta boyunca sürdü.

Geçen hafta içinde salı ve çarşamba günü yeniden 5 bin doları zorlayan altının ons fiyatı, perşembe günü küresel piyasalarda hâkim olan genel satış dalgasının da etkisiyle 4 bin 800 doların altına çekildi. Dün ise önceki günkü kayıplarını telafi eden altın, gün içinde yüzde 3,6’dan fazla yükseldi ve 4 bin 964 doları gördü.

Uzun yıllar altın fiyatlarının gölgesinde kalan gümüş ise geçen yıl yaptığı ralli ile dikkatleri üzerine çekmişti. Geçen hafta ons başına 120 doları aşarak rekor seviyelere ulaşan gümüş, 30 Ocak’taki sert değer kaybıyla yatırımcılar açısından endişelere neden oldu. 2011’de 50 dolar seviyelerine eriştikten sonra uzun yıllar 15-30 dolar bandından salınan ve altına kıyasla yatay bir grafik çizen gümüşün ons fiyatının geçen yaz sonunda başladığı ralliyi devam ettirip ettirmeyeceği merak konusu.

Perşembe günü yüzde 15,8 düşerek 74 doların altına çekilen gümüşün ons fiyatı, piyasa kapanışı sonrası piyasanın sığ olduğu saatlerde 64,85 dolara kadar geriledi. Gümüş dün haftanın son işlem gününde ise gün içinde yüzde 8’den fazla yükselerek 76 doları aştı. JP Morgan tarafından yayımlanan bir notta, kısa vadede 75–80 dolar civarında daha yüksek bir taban ve sonrasında 90 dolara doğru bir toparlanma beklendiği ifade edildi.

Altın için direnç ve destek seviyeleri

Yaklaşan Çin yeni yılında da altın ve gümüşe talebin artabileceği tahmin ediliyor. QNB Yatırım’ın yayımladığı piyasa notunda ise altının ons fiyatı için ilk direnç olarak 4 bin 929 seviyesi öne çıkarken, bu seviyenin üzerinde 5 bin 25 direncine yönelimin gerçekleşebileceği kaydedildi. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4 bin 734 ve 4 bin 621 destekleri takip ediliyor.

İki ayrı etki fiyatlamalarda belirleyici oldu

Dünya genelinde yapay zeka harcamalarının şirket kârlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılar ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomide beklenenden daha sert bir yavaşlamaya işaret etmesi, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. ABD’de güç kaybeden istihdam piyasasının ekonomik istikrara zarar verebileceği ve büyümeyi etkileyebileceğine yönelik endişeler yatırımcıların tercihleri üzerinde etkili oluyor. Çoğu varlık sınıfında talebin azaldığı görülüyor.