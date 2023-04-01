GYODER Başkanı yeniden Mehmet Kalyoncu oldu

Kalyoncu, “Maraş merkezli depremler acı bir gerçek olarak bizlere bir kez daha gösterdi ki; ana vizyonumuz olarak belirlediğimiz 4T; Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum prensiplerimiz şehirleşme sürecinde büyük önem arz etmekte. Hepimiz bu prensiplere sıkıca sarılmalı ve tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımların ışığında, ortak akılla şekillendirmeliyiz, çünkü şehirlerimiz varsa biz varız” dedi.

Gönüllü seferberlik başlatıldı

GYODER olarak deprem bölgesinde kentsel iyileşme için üyeleriyle birlikte gönüllü seferberlik başlattıklarına değinen Mehmet Kalyoncu, “Deprem bölgesinde hayata geçirilecek olan yeni şehir merkez lerinin ‘masterplan tasarımları’ için tamamen gönüllü bir şekilde tabiatla uyumlu, tasarıma değer veren, en uygun tekniği baz alan ve toplumumuzun menfaatlerini önceleyen bir bakış açısıyla elimizden gelen desteği sunmak için çabalıyoruz” diye konuştu.