GYODER: Sektörümüz memnuniyetle karşıladı

19 Nisan 2018

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Feyzullah Yetgin, erken seçim kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yetgin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim kararının tüm milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyoruz. 24 Haziran tarihini gayrimenkul sektörü olarak büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Ekonomiye yeniden odaklanabilmemiz için verilen kararı yerinde bir tercih olarak değerlendiriyoruz. Seçim ortamının kısa sürecek olması sektörümüz tarafından ayrıca memnuniyetle karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.

İş dünyasının belirsizliklerin Kasım 2019 tarihine kadar sürecek olmasından zaten rahatsızlık duyduğunu dile getiren Yetgin, "Bir buçuk yıllık bu uzun belirsizlik dönemi özel olarak gayrimenkul sektörümüzün mevcut potansiyelini ortaya koymasının önündeki engellerden biriydi. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olarak 2018 yılının ikinci yarısından itibaren, her zamankinden daha güçlü bir kararlılıkla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Türkiye ekonomisinin istikrarının sürdürülmesi, milletimizin refahının artırılması için üzerimize düşen görevi yeni dönemde de fazlasıyla yerine getirmeye kararlıyız" diye konuştu.