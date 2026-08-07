H. Cahit Çınar kimdir? İş Bankası'nın yeni Genel Müdürü H. Cahit Çınar'ın kariyeri

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H. Cahit Çınar, lisans eğitiminin ardından 1989-1990 yıllarında Almanya'daki Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi'nde eğitimine devam etti.

Bankacılık kariyerine 1991 yılında Türkiye İş Bankası'nda İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü'nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak başlayan Çınar, 1992 yılında Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcılığı görevine geçti.

İş Bankası'ndaki kariyeri

Cahit Çınar, İş Bankası bünyesinde uzun yıllar farklı görevlerde bulundu.

Kariyer basamaklarını istikrarlı şekilde yükselten Çınar;

* 2001 yılında Ticari Krediler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı,

* 2007 yılında Bölge Müdürü,

* 2010 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdürü,

* 2013 yılında Güneşli Kurumsal Şube Müdürü oldu.

25 Mart 2016 tarihinde Almanya'da faaliyet gösteren İşbank AG'nin Genel Müdürü olarak görevlendirilen Çınar, Ekim 2018 ile Aralık 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

2023 yılında Trakya Yatırım Holding A.Ş.'de görev alan Çınar, 30 Nisan 2025 tarihinde yeniden İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

İş Bankası Genel Müdürü oldu

İş Bankası'nın KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Genel Müdür Hakan Aran'ın 31 Ağustos 2026 tarihinde görevinden ayrılmasının ardından H. Cahit Çınar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte 1 Eylül 2026 itibarıyla Türkiye İş Bankası Genel Müdürü olarak görev yapacak.

Şirketlerdeki görevleri

Cahit Çınar, İş Bankası'ndaki görevlerinin yanı sıra çok sayıda şirket ve kuruluşta yönetim kurulu görevleri üstleniyor.

Çınar'ın mevcut görevleri arasında;

* İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,

* İş Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,

* Maxi Digital GmbH Yönetim Kurulu Başkanı,

* Jourma GmbH Yönetim Kurulu Başkanı,

* Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

* Polat Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

* Is Energy Investments BV, Mimas Solarpark KFT, Moka United Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. ile TİBAŞ 100. Yıl Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği bulunuyor.

Ayrıca H. Cahit Çınar, 27 Eylül 2021 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görevlendirilirken, 27 Haziran 2025 tarihinde Murahhas Üye görevine getirildi.