Hafif ticari satışlarında beşte bir oranında kayıp

26 Temmuz 2018

Hafif ticari araç satışları haziran ayında yüzde 18,64 azalma kaydetti.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Ocak-Haziran döneminde yüzde 3 arttı ve 10 milyon 20 bin 901 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı aynı döneminde 9 milyon 727 bin 742 adet satış gerçekleşmişti.

Ülkeler toplamına göre 2018 Ocak-Haziran döneminde en fazla düşüş yüzde 12,4 ile İzlanda’da, yüzde 5,9 ile İngiltere’de ve yüzde 3,0 ile Danimarka’da yaşandı. 2018 Ocak-Haziran döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Romanya yüzde 28,0, Macaristan yüzde 27,5 ve Litvanya yüzde 25,1 oranlarıyla yer aldı.

Otomotivde yüzde 11.3'lük azalma

Aynı ay ayı sonunda Türkiye, yüzde 11,37 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke konumunda yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Haziran döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttı ve toplam 8 milyon 695 bin 785 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 8 milyon 461 bin 963 adet satış gerçekleşmişti.

018 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 13,2 ile İzlanda’da, yüzde 6,3 ile İngiltere’de ve yüzde 4,5 ile İrlanda’da görüldü. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Romanya yüzde 33,5, Macaristan yüzde 29,0 ve Litvanya yüzde 24,6 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Haziran ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı ve toplam 1 milyon 618 bin 985 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 540 bin 759 adet satış gerçekleşmişti.

Öte yandan haziranda Türkiye, yüzde 9,82 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu.