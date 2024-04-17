Hakan Kara'dan enflasyon uyarısı! 2025 hedefinin uzağında olacak

Enflasyonla ilgili önemli uyarılar yapan Kara: ''ilk çeyreğe dair veriler enflasyonla güçlü mücadele görüntüsü vermiyor. İç talepteki yavaşlamanın enflasyonu %36 hedefine götürmek için yeterli olmayacağı kesin gibi''. dedi. Kara ayrıca Haziran’dan itibaren enflasyon eğiliminde düşüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

İşte Kara'nın açıklamaları:

Son dönemde epey veri açıklandı, işlerimin yoğunluğu nedeniyle hepsinin grafiklerini çıkaramadım fakat size bütün bu veriler ışığında genel resmi nasıl gördüğümü anlatayım: Bu yılın ilk çeyreğinde pek “dengelenme” falan göremiyorum. İç talep oldukça güçlü.

Düşüş enerji ve altından kaynaklanıyor

Kredi kartları, perakende ve diğer satış verileri, ithalat vb. güçlü. Kamu harcamaları tam gaz devam etmiş. Kredilerdeki seyir ılımlı ancak, öyle talebi dizginleyecek ölçüde değil. İthalattaki düşüş ise enerji ve altından kaynaklanıyor.

Enflasyonu %36 hedefine götürmek için yeterli olmayacak

Dolayısıyla ilk çeyreğe dair veriler enflasyonla güçlü mücadele görüntüsü vermiyor. Öte yandan, yılın kalanının ilk çeyrekten farklı olması kuvvetle muhtemel. Para politikasındaki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve maliye politikasındaki normalleşmenin derecesine bağlı olarak talep yavaşlayacak. İkinci çeyreğin sonlarından itibaren iç talepte hissedilir bir yavaşlama olabilir. Ancak iç talepteki yavaşlamanın enflasyonu %36 hedefine götürmek için yeterli olmayacağı kesin gibi.

Somut ibareleri yılın ikinci yarısında göreceğiz

Dış açık ise baz etkileri, ithalattaki ivme kaybı ve ihracattaki kısmi toparlanmanın desteğiyle azalmaya devam edecek. Dış talep büyümeye pozitif katkı verecek. Dolayısıyla enflasyonla mücadele programının devrede olduğuna dair somut ibareleri ancak bu yılın ikinci yarısında göreceğiz (öyle de olmasını diliyoruz).

2025 için öngörülen %14 hedefinin uzağında olacak

Haziran’dan itibaren enflasyon eğiliminde düşüş olma ihtimali yüksek. Yine de bu eğilim muhtemelen 2025 için öngörülen %14 hedefinin uzağında olacak. Olmaması için sıkılaştırma düzeyinin hepimizi şaşırtması gerekiyor. Elbette tahmin işini fazla zorlamamakta fayda var. Bütün bu analizin eldeki mevcut bilgilerle oluşturulduğunu vurgulamak gerekiyor.