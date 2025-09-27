Hakan Kara'dan korkutan asgari ücret tahmini: Açlık sınırının yüzde 36 altında kalacak
İktisatçı Hakan Kara'dan asgari ücret ile çalışanların maaşlarının iyiden iyiye eridiğini belirten açıklama geldi. Kara, yılsonu tahminine göre asgari ücretin açlık sınırının yüzde 36 altına düşeceğini belirtti.
TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından asgari ücrete ilişkin paylaşımda bulundu. Asgari ücretin eridiğini belirten Kara, yıl sonunda açlık sınırının yüzde 36 altında olacağını öngördü.
Kara, ayrıca yıllara göre asgari ücret ile açlık sınırı karşılaştıran grafik paylaştı.
Yıl sonunda asgari ücretin açlık sınırının %36 altına düşeceğini tahmin ediyorum.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) September 27, 2025
(Biraz önce paylaştığım grafikte bir formül hatası yapmışım, yeniden hesapladım, özür dilerim). pic.twitter.com/xdTjSWHFxX