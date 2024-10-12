Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Projesi'nde büyük ilerleme: 2025’te tamamlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda yüzde 69 ilerleme sağlandığını duyurdu. Hattın 2025 sonunda tamamlanacağını belirten Uraloğlu, bu projeyle Türkiye’nin yüksek standartlı demir yolu hattı ile Avrupa Birliği'ne bağlanacağını söyledi. Ayrıca, hattın İpek Demiryolu projesinin önemli bir parçası olarak Uzak Asya'dan gelen trenlerin Avrupa'ya geçişindeki ilk durak olacağını vurguladı. Çerkezköy-Kapıkule etabında ise yüzde 88 ilerleme kaydedildiği ve bu hattın da 2025 sonunda tamamlanacağı bildirildi.

Bakan Uraloğlu, incelemelerinde hattın tamamlanmasıyla mevcut kapasitenin 4 kat artırılacağını ve yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşeceğini belirtti. Ayrıca hattın yük taşıma süresinin de 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inmesini planladıklarını söyledi. Uraloğlu, tünel açma çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlandığını ve hattın tüm altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarının da yapıldığını ifade etti. Kapıkule-Çerkezköy hattında toprak, kazı ve dolgu çalışmalarının tamamlandığını, sanat yapılarının büyük çoğunluğunun inşa edildiğini, viyadük, köprü ve alt geçitlerin de önemli ölçüde tamamlandığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, ayrıca Türkiye’nin demir yolu projelerinde 2009 yılından bu yana çok büyük adımlar attıklarını, Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleriyle bugüne kadar 91 milyon yolcu taşıdıklarını vurguladı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın AB ile uzun zamandır üzerinde çalışılan projelerden biri olduğunu belirten Uraloğlu, hattın hizmete alınmasının hem Türkiye hem de AB açısından ekonomik ve ticari faydalar sağlayacağını söyledi. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olarak bu projenin, iki kıta arasındaki ticari ve kültürel bağları daha da güçlendireceğini ifade etti.