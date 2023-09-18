Halkbank: ABD'deki davanın tebligatı gelmedi, hukuki adımlar atılacak

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ABD'de Banka aleyhine açılan ikinci hukuk davasına ilişkin bilgilere yer ​​​​​​​verildi.

Açıklamada, 27 Mart 2020'de 876 kişilik bir müşteki grubu tarafından, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, ABD'nin çeşitli ülkelere yönelik yaptırım kararlarının ihlalinden dolayı alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle banka aleyhine tazminat talepli hukuk davası açıldığı anımsatıldı.

16 Şubat 2021'de Bölge Mahkemesi'nde, 2 Mayıs 2023'te ise Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde banka lehine müştekilerin tazminat taleplerinin reddedildiği dile getirildi.

Yeni dava açıldı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Benzer şekilde, 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişilik farklı bir müşteki grubu tarafından yine ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, çeşitli ülkelerde yaşadıkları birtakım mağduriyetler ile Bankamız hakkında 15 Ekim 2019 tarihinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialar arasında bağlantı kurmaya çalışılarak yeni bir hukuk davası açılmıştır. Henüz bu tazminat davasıyla ilgili olarak Bankamıza resmi bir tebligat yapılmamış olmakla birlikte tebligat yapıldıktan sonra gerekli hukuki adımlar atılacaktır."