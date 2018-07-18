Ham çelik üretimi yüzde 8,5 düştü

18 Temmuz 2018

Türkiye’nin ham çelik üretimi, haziran ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 0.7 oranında artışla, mayıs ayına kıyasla ise yüzde 8.5 oranında düşüşle 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, haziran ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1.5 artarken, entegre tesislerin üretimleri yüzde 1 oranında azaldı.

İlk yarıyı üretim artışı ile kapatan Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 3.7 oranında yükselişle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 18.2 milyon tondan 18.9 milyon tona çıktı. Söz konusu dönemde, elektrik ark ocaklı tesisler yüzde 5.3 oranında artışla 13.1 milyon ton entegre tesisler ise, yüzde 0.3 oranında artışla 5.8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-haziran döneminde Türkiye’nin kütük üretimi yüzde 2.5 oranında artışla, 2017 yılının aynı dönemindeki 12.4 milyon tondan 12.7 milyon tona yükselirken, slab üretimi, yüzde 6.4 seviyesinde artışla 6.2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.