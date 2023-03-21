Harvard'ın 85 yıllık araştırması! Emekliler çalışmayı değil muhabbeti özlüyor!

Emre ERGÜL

“EYT maaşı yatar yatmaz işi bırakırım” diyenler…Bu haber size…Amerika’nın önde gelen üniversitelerinden Harvard, 85 yıllık araştırmasının emeklilikle ilgili bölümünü yayınladı. İşin özeti şu: Evet, emekliler çalışmayı özlemiyor. Ancak ofis arkadaşları ya da işleri gereği temas ettikleri insanlarla muhabbeti çok özlüyorlar!

Harvard’lı uzmanların “İnsanları ne mutlu ediyor?” başlıklı araştırması 1938’de başladı. 724 kişiye her iki yılda bir yeni sorular soran uzmanlar, mutluluk etkenlerini araştırdı. Araştırmanın dikkat çeken bölümü emeklilikle ilgili…Yaşı genç olanların emeklilerle ilgili çıkarımı şu: “Emeklilerin finansal endişeleri ve sağlık sorunları olur.”

Oysa araştırmaya göre, emeklilerin en büyük sorunu “iş hayatında sürdürdüğü sosyal bağları emeklilikte devam ettirememek.” 50 yıl doktorluk yapan birinin cevabı dikkat çekici: “Çalışmayı kesinlikle özlemiyorum. Ama insanlar ve arkadaşlıkları gözümde tütüyor.” Leo DeMarco adlı emekli lise öğretmeni de aynı dertten muzdarip: “Meslektaşlarımla temas kuramıyorum artık.

Oysa ben konuşmaktan beslenen biriyim.” Henry Keane adlı bir denek de emekli olduktan sonra kendisine bir enerji geldiğini ve marangozluk yaparak sırtını bir hobiye yasladığını söylüyor. Keane’nin 65 yaşında yaptığı açıklamaya göre, yine de bir şeyler eksik: “Çalışmam lazım!

Benim insanlarla iç içe olmam lazımmış.” Peki mutlu emeklilik için ne gerekiyor? Harvardlı uzmanlara göre, “insan ilişkilerine şimdiden yatırım yapın.” Üniversite hocası Ellen Freund’ın 2006’da verdiği cevap da bunun kanıtı: “Keşke problemler yerine insanlara daha fazla dikkatimi verseydim. İşimi seviyordum ama sanırım zor ve sabırsız bir patrondum.

Keşke insanları biraz daha iyi tanısaydım.” Umarım bu haber sayesinde işyerinizi “her gün zorla gittiğiniz yer” olarak görmek yerine, “insanlarla olan ilişkilerinizi geliştirme fırsatı” olarak değerlendirirsiniz…

En mutsuz eden işler hangileri?

Harvard Üniversitesi, 85 yıllık araştırmasında bu soruya sektör bazında cevap vermiyor. ABD’!li uzmanlar, konu “İnsanları ne mutlu ediyor?” olduğu için insanları en mutsuz eden işler için şu açıklamayı yapıyor: “İnsanlarla çok az etkileşim gerektiren ve iş arkadaşlarıyla anlamlı ilişkiler kurma fırsatı tanımayan işler, insanı en mutsuz eden işler. Mutlu, sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı, para, kariyer, spor ya da diyet değil. Pozitif ilişkiler kurmak insanı ömür boyu mutlu eden şey. İnsanlarla iş yerinde kopuk hissetmek sağlığınız için de iyi bir şey değil. Sosyalleşmek kariyeriniz kadar akıl sağlığınız için de çok önemli.”

Mutlu emeklilik için bu soruları kendinize sorun

Harvardlı uzmanlar, insanlarla olan ilişkilerinizi geliştirmeniz için aşağıdaki soruları sık sık kendinize sormanız gerektiğini söylüyor.

İşte o sorular:

-Çalışmaktan keyif aldığım insanlar kimler? Ve bu kişileri neden değerli buluyorum? Onları takdir ya da tebrik ediyor muyum?

-Çok istesem de iş arkadaşlarımla hangi bağı kuramıyorum? Bunu nasıl gerçekleştirebilirim?

-Daha iyi tanımak istediğim birileri var mı? Onlara nasıl ulaşabilirim?

-Bir iş arkadaşımla sorun yaşıyorsam, sorunu hafifletmek için ne yapmalıyım?

-Bir şekilde (Farklı bir sosyal çevreden olan, farklı düşünen, farklı özellikleri olan) benden farklı olanlar kim? Onlardan ne öğrenebilirim?