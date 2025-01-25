Hastaneye, doktora gidenler dikkat! Muayene katılım paylarına büyük zam
Vatandaşın sağlık hizmetinde ödeyeceği katılım paylarına zam geldi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde katılım payı alınmayacak. Devlet hastanelerinde katılım payı 6 liradan 20 liraya çıkarıldı. Eğitim araştırma hastanelerinde ise katılım payı 7 liradan 45 liraya yükseldi. Özel hastanelerde ise muayene katılım payı 15 liradan 50 liraya çıkarıldı. İşte 15 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ve geriye dönük olarak 10 gün uygulanacak muayene katılım payı ücretleri....
Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliklerle vatandaşın sağlık hizmetinde ödeyeceği katılım paylarında değişiklikler meydana geldi.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak.
Devlet hastaneleri gibi ikinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlarda ise muayene katılım payı 20 lira olarak belirlendi.
Özel hastanelerde katılım payı 50 lira
Eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri gibi üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda ise katılım payı 45 lira olacak.
Özel hastanelerin muayene ücretleri ise 50 lira oldu.
Ayrıca, aile hekimlerinin sevk ettiği hastalara yönelik muayenelerde, belirlenen katılım payları yüzde 50 indirimli olarak tahsil edilecek.
Tebliğ 15 Ocak 2025 tarihinden geçerli olan ve 10 gün geriye dönük olarak uygulanacak.
Zam oranı yüzde 542
Devlet hastanelerinde katkı payı 6 lira, şehir ve eğitim araştırma hastanelerinde 7 lira, üniversite hastanelerinde ise 8 liraydı.
Böylece eğitim araştırma hastanelerindeki muayene ücretine gelen zam oranı yüzde 542 oldu.