Hastaneye, doktora gidenler dikkat! Muayene katılım paylarına büyük zam

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliklerle vatandaşın sağlık hizmetinde ödeyeceği katılım paylarında değişiklikler meydana geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak.

Devlet hastaneleri gibi ikinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlarda ise muayene katılım payı 20 lira olarak belirlendi.

Özel hastanelerde katılım payı 50 lira

Eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri gibi üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda ise katılım payı 45 lira olacak.

Özel hastanelerin muayene ücretleri ise 50 lira oldu.

Ayrıca, aile hekimlerinin sevk ettiği hastalara yönelik muayenelerde, belirlenen katılım payları yüzde 50 indirimli olarak tahsil edilecek.

Tebliğ 15 Ocak 2025 tarihinden geçerli olan ve 10 gün geriye dönük olarak uygulanacak.

Zam oranı yüzde 542

Devlet hastanelerinde katkı payı 6 lira, şehir ve eğitim araştırma hastanelerinde 7 lira, üniversite hastanelerinde ise 8 liraydı.

Böylece eğitim araştırma hastanelerindeki muayene ücretine gelen zam oranı yüzde 542 oldu.