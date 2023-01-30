Hatay’da 2022 yılında 353 projeden 180’i tamamlandı

Yatırım programındaki 152 projenin devam ettiğini kaydeden Vali Doğan, 21 projenin tasfiye edildiğini belirtti. 2023 yılı 1’nci Dönem İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı Hatay Valesi Rahmi Doğan başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapıldı.

152 proje hala devam ediyor

Toplantıya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Açık, Hatay Vali Yardımcısı Onur Şan, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlçe Belediye Başkanları, Bölge Müdürleri ve Kurum İl Müdürleri katıldı. 2022 yılında Hatay’daki kamu ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yatırım projelerini değerlendiren Doğan, geride kalan yılda 353 proje üzerinde çalışma yapıldığını, bunların 159 adedinin genel veya özel bütçeli kuruluşlarca, 194 adedinin ise belediye imkânlarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Bedeli 18 milyar 894 milyon TL olan bu projelerin 2022 yılı ödenekleri 6 milyar 160 milyon TL olduğunu söyleyen Doğan, “İlimizde 2022 yılında yürütülen 353 adet projeden 180’i tamamlanarak hizmete alınmış, 21 adedi tasfiye edilmiştir. 152 proje ise halen devam ediyor” şeklinde konuştu.