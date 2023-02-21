Hatay'da ağır tablo: 2 bin küçük sanayi işletmesinin bin 700'ü yok oldu

Depremlerin vurduğu Hatay’da sanayi yok oldu. 2 bin küçük sanayi işletmesinden bin 700’ü yıkılmış durumda. Sanayiciler, şehirdeki barınma problemi nedeniyle personel bulunamayacağını söylüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği şehirlerden bir tanesi Hatay oldu. Kentte bilanço çok ağır.

Tarih ve gastronomi merkezi olan şehir; demir-çelik, ayakkabı, tarım ve turizmde de öne çıkıyor.

Şiddetli depremlerde kentteki dağ yamacına kurulu organize sanayi bölgesi çok yüksek zarar görmedi ancak yan sanayi adeta yok oldu.

NTV canlı yayınına katılan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, yan sanayi olarak tabir edilen 2 bin işletmenin neredeyse 1700'ünün yıkılmış durumda olduğunu söyledi.

Çinçin şunları söyledi:

“İnsan kaynağında ciddi bir sıkıntı var. Haklı olarak mavi ve beyaz yakalılar şehri terk etmiş durumda. Özellikle çocuklu aileler eğitim için çevre illere akın etmiş durumda. Bizim bu mavi ve beyaz mavi yakalılara güvenli ortamlar yaratma mecburiyetimiz var. Bunu ne kadar başarabilirsaek üretime dönmek mümkün.”