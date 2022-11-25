Hayatımıza yön veren global beslenme trendleri

Ekonomik faktörler, tüketicilerin beklenti ve istekleri ile ürün üretim sürecindeki değişimler ve gelişmeler ile birlikte gelişmekte olan gastronomi alanında yeni trendler ortaya çıkmaya başlamıştır. Günümüzde insanların dışarıda yemek yemeye verdiği önem sonucu gastronomi daha da önem kazanmış, önceleri yalnız yemek yeme ve açlığı giderme üzerinde durulurken gastronominin gelişmekte olan yapısı yemekten zevk alma, hoşça vakit geçirme, sağlık gibi yemeğin farklı boyutlarının önem kazanmasına yol açmıştır. Artık insanlar, karın doyurmanın yanı sıra hoş vakit geçirmek ve farklı deneyimler yaşamak için de restoranlara gitmeyi tercih etmeye başladı. Gastronomi trendlerinin sağlık ve ekonomi gibi alanlarda yaratmaya çalıştığı etkilerin yanı sıra turizm faaliyetleri üzerine de etkisi bulunuyor. Nitekim bir bölgenin kültürünü yansıtan yerel yemeklerin turizmde kullanılması ile turizm faaliyetleri de gelişebiliyor.

Vegan ve vejeteryan beslenme, tüm hayvansal gıdaları reddediyor

Vegan ve vejeteryan beslenmede bireyler, tüm hayvansal gıdaları beslenmesinden çıkarmayı seçiyorlar. Birçoğu, vegan kıyafetleri, ev eşyalarını ve kişisel bakım ürünlerini de bu yönde tercih ediyorlar. Vegan beslenmeyi benimseyen çoğu kişi, sağlık yararları için veya hayvan haklarını savunmak için bu beslenme şeklini benimsiyor. Vegan beslenme sadece bitki bazlı gıdalardan oluşuyor. Bu tür bir beslenme, meyveler, sebzeler, soya, baklagiller, fındık ve fındık ezmeleri, bitki bazlı süt alternatifleri, filizlenmiş veya fermente edilmiş bitki gıdaları ve tam tahılları içeriyor. Yumurta, süt ürünleri, et, kümes hayvanları veya deniz ürünleri gibi hayvansal gıdaları içermiyor. Ayrıca bal (arılar tarafından yapılan) gibi hayvansal yan ürünlerden ve peynir altı suyu, kazein, laktoz, yumurta beyazı akı, jelatin, karmin, şellak, hayvansal kaynaklı D3 vitamini ve balık kaynaklı omega gibi daha az bilinen hayvansal bazlı bileşenlerden de yoksundurlar. Vegan beslenmede vurgulanan besinler; A, C, E ve K vitaminleri, lif, antioksidanlar ve bitki besinleri gibi birçok besin açısından zengindir. Vegan beslenme, insan sağlığı üzerindeki etkileri aşağıdaki sekilde incelenmiştir;

Füzyon Mutfağı, yenilikçi ve deneysel bir deneyim sunuyor

Füzyon mutfağı, mekansal veya zamansal olarak farklı mutfaklardan iki veya daha fazla unsurun kasıtlı bir kombinasyonudur. Geleneksel coğrafi ve tarihi sınırları aşan, günümüzün postmodern dünyasına özgü benzersiz bir mutfak biçimidir. Füzyon mutfağı, yeni ve eski dünyalardan gelen gıda maddelerinin karıştırıldığı 16’ncı yüzyılda meydana gelenler gibi, tarihi mutfak kombinasyonlarından farklıdır. Fransız, Afrika, Akad ve Kızılderili mutfağının unsurlarını birleştiren Creole mutfağından da farklıdır. Coğrafyacılar, gıda maddelerinin coğrafi sınırları aşan uzun tarihini ve gıdanın çeşitli süreçlerle sosyal olarak inşa edilme biçimlerini tanımlamışlardır (Cook ve Crang, 1996; Bell ve Valentine, 1997). Farklı bölgelerden veya etnik gruplardan unsurları birleştiren önceki mutfak biçimleri, günümüzün füzyon mutfağında olduğu gibi proaktif olmaktan çok reaktifti. Bu mutfaklar, bireysel hanelerde ve yerel topluluklarda meydana gelen günlük yemek pişirme uygulamalarından yavaş yavaş ortaya çıktı. Tersine, füzyon mutfağı hızla gelişti ve profesyonel aşçılar, ünlü şefler ve yemek kitabı yazarları biçimindeki kültürel aracıların uyumlu ve bilinçli faaliyetlerinin doğrudan bir sonucu olarak günlük mutfaklara ve restoranlara girdi. Füzyon mutfağı, uygulayıcılarından öğelerin sürekli olarak yeni gıda formlarına dönüştürülmesini veya yeniden yaratılmasını talep eden yenilikçi ve deneysel bir süreçtir.

Raw Food’ta insanlar, çiğ ve işlenmemiş gıdalarla besleniyor

Genellikle çiğ gıdacılık veya çiğ veganlık olarak adlandırılan çiğ beslenme, çoğunlukla veya tamamen çiğ ve işlenmemiş gıdalardan oluşuyor. Bir gıda, hiç 40–48°C'nin üzerinde ısıtılmamışsa çiğ kabul ediliyor. Ayrıca herhangi bir şekilde rafine edilmemeli, pastörize edilmemeli, pestisitlerle işlenmemeli veya başka bir şekilde işlenmemelidir. Günümüzde sağlıklı yaşam için tercih edilen çiğ yemekler, organik olarak yetiştirilmiş sebze ve meyveler yaşlanmayı geciktirmede en etkili yollardan biri olarak kabul edilse de bazı uzmanlara göre, yiyeceklerdeki doğal enzimleri yok ettiği, besin içeriklerini azalttığı ve tüm çiğ veya canlı yiyeceklerde var olduğuna inandıkları yaşam gücünü azalttığı için yemek pişirmenin insan sağlığına zararlı olduğuna inanılıyor. Bunun yerine diyet, meyve suyu sıkma, karıştırma, kurutma, ıslatma ve filizlendirme gibi çeşitli alternatif hazırlama yöntemleri daha sağlıklı bulunuyor.

Füzyon Mutfağı, yenilikçi ve deneysel bir deneyim sunuyor

Füzyon mutfağı, mekansal veya zamansal olarak farklı mutfaklardan iki veya daha fazla unsurun kasıtlı bir kombinasyonudur. Geleneksel coğrafi ve tarihi sınırları aşan, günümüzün postmodern dünyasına özgü benzersiz bir mutfak biçimidir. Füzyon mutfağı, yeni ve eski dünyalardan gelen gıda maddelerinin karıştırıldığı 16’ncı yüzyılda meydana gelenler gibi, tarihi mutfak kombinasyonlarından farklıdır. Fransız, Afrika, Akad ve Kızılderili mutfağının unsurlarını birleştiren Creole mutfağından da farklıdır. Coğrafyacılar, gıda maddelerinin coğrafi sınırları aşan uzun tarihini ve gıdanın çeşitli süreçlerle sosyal olarak inşa edilme biçimlerini tanımlamışlardır (Cook ve Crang, 1996; Bell ve Valentine, 1997). Farklı bölgelerden veya etnik gruplardan unsurları birleştiren önceki mutfak biçimleri, günümüzün füzyon mutfağında olduğu gibi proaktif olmaktan çok reaktifti. Bu mutfaklar, bireysel hanelerde ve yerel topluluklarda meydana gelen günlük yemek pişirme uygulamalarından yavaş yavaş ortaya çıktı. Tersine, füzyon mutfağı hızla gelişti ve profesyonel aşçılar, ünlü şefler ve yemek kitabı yazarları biçimindeki kültürel aracıların uyumlu ve bilinçli faaliyetlerinin doğrudan bir sonucu olarak günlük mutfaklara ve restoranlara girdi. Füzyon mutfağı, uygulayıcılarından öğelerin sürekli olarak yeni gıda formlarına dönüştürülmesini veya yeniden yaratılmasını talep eden yenilikçi ve deneysel bir süreçtir.

Slow Food, herkes için iyi, temiz ve adil gıdaya erişimi destekliyor

Slow Food, iyi yemekten gerçek anlamda keyif alınmasını ve herkes için iyi, temiz ve adil yiyecek sağlayan yiyecek üretim sistemlerini teşvik ediyor. Tüm insanların onu üretenler ve gezegen için iyi olan yiyeceklere erişip, tadını çıkarabileceği bir dünya hedefliyor. Slow Food’un yaklaşımı, birbirine bağlı üç ilkeyle tanımlanan bir gıda kavramına dayanıyor: İyi, temiz, adil. Herkes için iyi, temiz ve adil gıdayı teşvik eden, üyelik sistemiyle çalışan uluslararası bir organizasyon. İyi: Yerel kültürden gelen ve damağımıza hitap eden aynı zamanda lezzetli ve mevsimine uygun bir beslenmeyi tanımlıyor. Temiz: Gıdanın çevreyi kirletmeden, kimyasaldan arınmış, insan sağlığı ile uyum içinde üretilmiş olmasını şart koşar; çevreyi ve biyoçeşitliliği koruması gerekiyor. Adil: Tüketiciyi yormayan fiyatlara sahip gıdalar ve küçük ölçekli üreticiler için adil koşullar ve ödemeler olmasını istiyor. (https://terramadreanatolia.com/ slow-food/)

Moleküler Mutfak, yemeği bilimsel labaratuvar ekipmanlarıyla hazırlıyor

Moleküler gastronomi, yiyeceklerin geleneksel olandan önemli ölçüde farklı olan yeni ve özel bir şekilde hazırlanmasını içeren bir yöndür. Genellikle bilimin pratikte bir tür uygulaması olarak tanımlanır, bazı şefler ise bunu bir yemek pişirme tarzı olarak görür. Bu gastronomi türünün özelliği, yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan döner buharlaştırıcılar, camlar, filtreler, ultrasonik problar gibi ekipmanlar kullanılır. Klasik mutfaklara özgü bir ekipman değil, öncelikle bilimsel laboratuvarlarda bulunan bir ekipmandır. Ek olarak, moleküler gastronomide gıdaların hazırlanması, gıda endüstrisine özgü belirli bileşenlerin kullanımını içerir. Bu tür bileşenler şunlardır: Kalsiyum laktat, sodyum aljinat, aromalar, askorbik asit, üzüm suyundan ekstrakte edilen fenoller, vb. moleküler mutfağı karakterize eden ekipman ve bileşenlere ek olarak, yemek hazırlama teknikleri de spesifiktir. Bu teknikler, pişirme sıcaklığının kontrolüne, sıvı nitrojen ve ultrason kullanımına, geleneksel yemek hazırlamada kullanılmayan sperring ve diğer spesifik özellikler. Pişirme sıcaklığı kontrolü çok önemlidir ve gıdanın yapısına, rengine ve mekanik özelliklerine bağlıdır ve burada her gıda türü için en uygun pişirme sıcaklığı kesin olarak belirlenir. Yemek hazırlamada yeni bir trend olarak moleküler gastronomi en çok Avrupa restoranlarında temsil ediliyor ancak dünyanın diğer bölgelerinde giderek daha popüler hale geliyor.