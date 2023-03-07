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Hazine 12 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 12 milyar 259,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Bakanlık ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 3,56 oldu.

Nominal teklifin 16 milyar 547 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 898 milyon lira, net satış 8 milyar 759,5 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 502,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3,5 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 12 milyar 259,5 milyon lira borçlandı.

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