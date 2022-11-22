Hazine 2 tahvil ihalesinde 27,4 milyar lira borçlandı

Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 9,87, bileşik faiz 10,11 oldu.

Nominal teklifin 7 milyar 655 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 835 milyon lira, net satış 6 milyar 27,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1,5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 20 milyar 657 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 13 milyar liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 10 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz eksi yüzde 3,24, bileşik faiz eksi yüzde 3,21 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 871 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 665 milyon lira, net satış 3 milyar 979,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamudan gelen 125 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 956 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 27 milyar 381,6 milyon lira borçlandı.