Hazine açıkladı: Borç stoku 14 trilyon 395 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 14 trilyon 395,8 milyar lira oldu.

Borç stokunun 6 trilyon 777,9 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 617,9 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.