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Hazine alacakları 20,8 milyar lira oldu

Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 20,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 5,4 milyar lira tahsil edildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 20,8 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 8,8 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 5,4 milyar lira tahsil edildi.

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