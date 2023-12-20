Buna göre, Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,3 milyar lira tahsil edildi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 573,2 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 6 trilyon 573,2 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 307,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 266 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.