Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 14 Haziran 2024 valörlü, 12 Haziran 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kupon ödemeli 2 bin 37 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kira ödemeli, 12 bin 894 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.