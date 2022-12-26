Hazine, altyapıları kaynak kodlu yazılımlara dönüştü

BTGM, uzun yıllardır hem yazılım hem de donanım olarak bağımlı kaldığı uluslararası bir markanın kritik operasyonel veri tabanını açık kaynak PostgreSQL’e aktardı.

Böylece Genel Müdürlük, hem yazılım hem de donanım olarak bağımlılıktan kurtulurken önemli düzeyde bütçe tasarrufu da sağladı. Analitik veri tabanını açık kaynak Türk girişimci mühendislerince hayata geçirilen Citus’a aktararak da esnek bir altyapı kuran BTGM performans artışı da sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BTGM altyapılarının açık kaynak kodlu yazılımlara geçişine ilişkin yaptığı açıklamada “Bakanlık olarak hizmet verdiğimiz bilgi servislerinde açık kaynak teknolojilere dönüşümü stratejik bir hedef olarak belirledik. Bu strateji çerçevesinde sürekli ve kararlı bir şekilde çalışarak başarılı projelerle bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın da “Yeni nesil esnek ve yatayda rahatça genişleyebilen bir mimariye geçmiş olduk. Sunucu ve disk ekleyerek, yatayda kapasiteyi istediğimiz kadar genişletebileceğiz” dedi.