Hazine, dolar cinsi tahvil ihracı için BofA, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan’a yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman stratejisinin bir parçası olarak, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan’a yetki verdi. Yeni ihraçla birlikte, 2024-2026 yılları arasında vadesi dolacak olan altı adet tahvil, yeni tahvil ile değiştirilecek ve/veya nakit karşılığı geri alınacak.

Hazine, bu yükümlülük yönetimi işlemini 25 Eylül 2024 tarihinde başlatacak. Yatırımcılar, geri alınacak tahvillerin belirlenen fiyatlarını inceleyerek, ellerindeki tahvilleri yeni ihraç edilecek tahvillerle değiştirme veya geri satma taleplerini iletebilecekler.

Sürecin sonunda, yeni tahvilin fiyatlaması yapılacak ve işlemin ilk sonuçları 26 Eylül 2024'te açıklanacak. Tüm işlemler 1 Ekim 2024 tarihinde tamamlanacak ve kesin sonuçlar 3 Ekim 2024'te duyurulacak.

Bu işlemle Hazine, uluslararası piyasalarda borç yönetimini optimize etmeyi hedeflerken, Türkiye'nin finansal yükümlülüklerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Alternatif Metin: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli (2035) bir tahvil ihracı için Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan’ı yetkilendirdi. Aynı zamanda 2024-2026 yıllarındaki altı adet tahvilin geri alım işlemi yapılacak.