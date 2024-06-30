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Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.