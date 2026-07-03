Hazine haftaya 2 ihale gerçekleştirecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iç borçlanma programı kapsamında iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihale 7 Temmuz Salı günü yapılacak. Bu kapsamda 4 yıl vadeli, 1456 gün vadeye sahip, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine aynı gün ikinci bir ihale daha düzenleyecek. Bu ihalede ise 5 yıl vadeli, 1743 gün vadeye sahip, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.