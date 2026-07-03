Hazine haftaya 2 ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iç borçlanma programı kapsamında iki tahvil ihalesi düzenleyecek. 7 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek ihalelerde, 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. Aynı gün 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iç borçlanma programı kapsamında iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihale 7 Temmuz Salı günü yapılacak. Bu kapsamda 4 yıl vadeli, 1456 gün vadeye sahip, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Hazine aynı gün ikinci bir ihale daha düzenleyecek. Bu ihalede ise 5 yıl vadeli, 1743 gün vadeye sahip, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.