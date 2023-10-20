Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Haber Merkezi
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 23 Ekim'de düzenlenecek ihalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
24 Ekim'deki ilk ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün yapılacak ikinci ihalede, 7 yıl (2415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.