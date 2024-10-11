Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya toplam 4 tahvil ihalesi düzenlerken, bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Bakanlık, iç borç ihraç takvimi kapsamında 14 ve 15 Ekim tarihlerinde farklı vadelerde devlet tahvili ve kira sertifikası ihraçları yapacak.

14 Ekim Pazartesi ihaleleri

14 Ekim Pazartesi günü, Hazine 2 yıl vadeli (665 gün), 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak. Aynı gün, 7 yıl vadeli (2373 gün), 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.

15 Ekim Salı ihaleleri ve kira sertifikası satışı

15 Ekim Salı günü ise Hazine, 2 yıl vadeli (728 gün), 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Ayrıca, 3 yıl vadeli (1036 gün), 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ile 5 yıl vadeli (1792 gün), sabit kuponlu devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek bu ihaleler ve kira sertifikası satışı, kamuoyunda büyük bir ilgiyle bekleniyor.