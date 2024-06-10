Hazine, ihale öncesi toplam 8,5 milyar TL ROT satış yaptı
Hazine, bugün düzenlenecek bono ihalesi öncesi kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 8,5 milyar TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.
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Hazine, 10 ay (301 gün) vadeli bono ihalesi gerçekleştirecek.
İhale öncesi piyasa yapıcılarına ROT satış 3,5 milyon TL, kamuya ROT satış 5,0 milyar TL oldu.
İhalede piyasa yapıcıları 5 milyar 532,1 milyon TL teklif verirken, kamunun teklifi 5,0 milyar TL seviyesinde açıklandı.