Hazine, ihale öncesi toplam 8,5 milyar TL ROT satış yaptı

Hazine, 10 ay (301 gün) vadeli bono ihalesi gerçekleştirecek.

İhale öncesi piyasa yapıcılarına ROT satış 3,5 milyon TL, kamuya ROT satış 5,0 milyar TL oldu.

İhalede piyasa yapıcıları 5 milyar 532,1 milyon TL teklif verirken, kamunun teklifi 5,0 milyar TL seviyesinde açıklandı.