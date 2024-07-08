Hazine, ihaleler öncesi toplam 11,55 milyar TL ROT satış yaptı
Hazine, bugün düzenleyeceği iki ihale öncesi kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 11 milyar 550 milyon TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.
Haber Merkezi
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Hazine, 9 ay (273 Gün) vadeli bono ve 7 Yıl (2.471 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesi gerçekleştirdi.
Bono ihalesi öncesi piyasa yapıcıları 8 milyar 461 milyon TL teklif sunarken, ROT satış 5,0 milyar TL oldu. İhalede kamuya ROT satış 2,55 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine, gelen tekliflerin tamamını karşıladı.
Değişken faizli ihale öncesi gelen 6 milyar 551 milyon TL ROT teklifin 4,0 milyar TL kısmı karşılandı. İhalede kamuya satış yapılmadı.