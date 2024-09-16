Hazine, ihaleler öncesi toplam 32,5 milyar TL ROT satış yaptı

Hazine, 2 yıl (693 gün) vadeli sabit kuponlu ve 3 yıl (1.064 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirecek.

Sabit kuponlu tahvil ihalesi öncesi piyasa yapıcıları 19 milyar 712 milyon TL teklif sunarken, ROT satış 12,5 milyar TL oldu. İhalede kamuya ROT satış 9 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine, gelen tekliflerin tamamını karşıladı.

TÜFE'ye endeksli ihale öncesi gelen 10 milyar 421 milyon TL ROT teklifin 6 milyar TL kısmı karşılandı. İhalede kamuya satış gelen teklifin tamamı olan 5 milyar TL oldu.