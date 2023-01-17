Hazine ilk kez yeşil tahvil ihracı yapacak

Birol BOZKURT

Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde yeşil tahvil ihracı gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün 2022 yılını değerlendirdiği ve 2023 hedeflerini paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Murat Zaman, yeşil tahvil ihracının ilk çeyrekte tamamlanmasını beklediklerini şimdi roadshow planlaması yaptıklarını açıkladı. Zaman, ocak sonunda çıkmayı düşündükleri roadshow için Londra ve New York’a da geçeceklerini kaydetti.

"Başarı hikayesi yazdık"

Türkiye Ekonomi Modeli ile önemli bir başarı hikayesi yazdıklarını ifade eden Nebati, küresel enflasyonun tarihi yüksek seviyelerde seyrettiği, taşımacılık maliyetlerinin hızla yükseldiği, son yüzyılın en zor senelerinden olan 2022'de, makroekonomik göstergelerin tamamına yakınında başarı elde ettiklerini vurguladı.

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin temel politika araçlarını "TL tasarrufların özendirilmesi, selektif kredi politikası ve yatırım ortamının iyileştirilmesi" olarak belirlediklerini anımsatarak, bu politika araçlarının etkin kullanımıyla birlikte dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

"İç borçlanma maliyetleri 14,9 puan azaldı"

Geçen yıl 2021'e göre iç borçlanmanın ortalama vadesini 17 ay uzatarak 70 aya yükselttiklerini söyleyen Nebati, borçlanma maliyetini ise 14,9 puan azaltarak yüzde 10,7'ye düşürdüklerini bildirdi. Nebati ayrıca, 2022'de hedefledikleri 11 milyar dolar tutarında yurt dışı tahvil ihracını başarıyla tamamladıklarını, zorlu piyasa koşullarında en yüksek ihracı gerçekleştiren gelişmekte olan ülke olmayı başardıklarını vurguladı. Dünya Bankası, çeşitli uluslararası finans kuruluşları ve ticari bankalar vasıtasıyla 3,5 milyar dolarlık yurt dışı finansman temin ettiklerini aktardı.

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile birçok makro ekonomik göstergede rekorlar kıran ülkenin brüt dış borç stokunun 440 milyar dolar seviyelerinde yatay seyrettiğini, GSYH'ye oranla brüt dış borç stokunun gerilemeye devam ettiğini, toplam borçluluğu da azalttıklarını söyledi.

"2021 yılına kıyasla toplam borçluluğumuzu GSYH'ye oran olarak 23 yüzde puan azaltırken, gelişmekte olan ekonomilerde bu oran artış kaydetmiştir" diyen Nebati, hanehalkı, reel sektör, kamu ve finansal sektörün borçlarının GSYH'ye oranında da birçok ülkeye göre oldukça sağlam durumda olduklarını vurguladı.

"Bütçe açığı yüzde 1'in altında gerçekleşecek"

Nureddin Nebati, bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3,5 seviyelerinde gerçekleşeceğini öngördüklerini ve OVP'de bu oranı yüzde 3,4 olarak revize ettiklerini belirterek, "OVP'de ilan ettiğimiz GSYH rakamı esas alındığında, bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1 olarak gerçekleşeceğini görüyoruz. Ancak, öyle ki GSYH gerçekleşmelerinin OVP beklentilerimizden daha yüksek seviyede olacağına ilişkin öncü göstergeler, bütçe açığımızın da yüzde 1'in altında gerçekleşeceğini işaret ediyor. 2022 yılındaki tüm zorlu koşullara rağmen son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini yakaladık. Bu yüksek performans, kesinlikle çok önemli bir başarıdır." ifadelerini kullandı. Nebati, "Bu yıl sadece bütçe açığını düşürmekle kalmadık, mesnetsiz bazı iddiaların tam aksine faiz harcamalarının bütçe içindeki payını da azalttık. 2022 başlangıç bütçesinde yüzde 13,7 olarak öngörülen faiz giderlerinin bütçe içindeki payını yüzde 10,6'ya düşürdük" diye konuştu.

"Enflasyonda düşüş sürecek"

Aralık ayında sadece tüketici enflasyonunda değil üretici enflasyonunda da düşüş görüldüğünü söyleyen Bakan Neabati, “TÜFE-ÜFE makası oldukça daraldı. Bu fark 2022 yılı Ekim ve Aralık ayları arasında 72 puandan 33,5 puana geriledi. Bu suretle üretici fiyatlarının TÜFE üzerindeki baskısı giderek azalmaktadır” diye konuştu.

TOGG’a kamu alım garantisi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “İşletmelerimizin finansman ihtiyaçları için 200 milyar TL kefalet ile 250 milyar liralık kredi imkanı sunuyoruz. Bu paket, birçok kesimin finansmana rahatlıkla erişebilmesini sağlayacaktır. Finansal mimari çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin vizyon projelerinden olan TOGG'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz" dedi.

Kişi başına milli gelirde 12 bin dolar hedefi

Ocak-Eylül 2022 döneminde yakalanan yüzde 6,2'lik büyümeye işaret eden Nebati, küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilirken, Türkiye'nin büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edildiğini belirtti. Nebati, "İlk 3 çeyrekte ülke ekonomimizin performansını diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok berrak bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde Çin bizim yarımız, ABD ve Almanya ise yarımızdan da düşük bir oranda büyüme kaydetmiştir. Yüksek büyüme performansımızın etkisiyle 2022 yılında kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını öngörüyoruz ki bu, Orta Vadeli Program tahmininizin de üzerindedir. 2023 yılında da kişi başına gelirimizin inşallah daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

10 tonluk altın sertifikası ihracına çıkıldı

21 Kasım 2022'de devreye aldıkları 5 ton altın karşılığında ihraç edilen Darphane Altın Sertifikaları'na bireysel yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini aktaran Nebati, "Bu teveccühün ardından dün de 10 tonluk ikinci altın sertifikası ihracına çıkıyoruz." dedi. Nureddin Nebati, altın sertifikası ihraçları, Altın Tasarruf EkoSistemi ve Altın Dönüşümlü KKM uygulamasıyla 2022'de altın rezervlerinin 129 ton artırılmasına katkıda bulunduklarını belirterek, brüt rezervlerin de 129 milyar dolarla son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti. Nebati, "Brüt rezervimizin 2022'de önceki yıla göre 18 milyar dolar artış kaydetmesinde KKM hesaplarının 1,4 trilyon TL'ye ulaşması, 11 milyar dolar tutarında Eurobond ihracı yapmamız ve ihracatımızın rekor seviyeye yükselmiş olması etkili olmuştur” dedi.