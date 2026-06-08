Hazine tahvil ihalesiyle 13,2 milyar lira borçlandı

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İhalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,63 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 5,54, reel bileşik faiz yüzde 5,61 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 715 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 465 milyon lira, net satış 6 milyar 585,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 328,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede 13 milyar 185,8 milyon lira borçlandı.