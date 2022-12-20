Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Üretim potansiyelini artırmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Üretim potansiyelini artırmaya devam edeceğiz"

Bakan Nebati, "Selektif kredi politikamız çerçevesinde son dönemde devreye aldığımız finansman imkanı başta olmak üzere yatırımı, istihdamı, ihracatı ve ülkemizin üretim potansiyelini artırıcı adımları uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.