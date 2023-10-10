Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Çok güçlü adımlar attık, enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz. Yatırım fonları, yatırım bankaları, özel fonlar, altyapı fonları, doğrudan yatırım yapan şirketler, bütün yatırımcı yelpazesi ile bir araya gelme fırsatımız oldu, ilgi çok yoğundu” dedi.

Şimşek A haber’de katıldığı bir programda, “İlgi büyük, bu normal, çünkü Türkiye'nin potansiyeli büyük. 3 gün boyunca toplantılar yaptık, Türkiye'ye yabancı ilgisi büyük. Algıda değişiklik var mı? Ciddi bir iyileşme var. Çok güçlü adımlar attık, enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bütün kesimlerden ilgi çok yoğun

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim programın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme, hedefe ulaşırken fiyat istikrarı, yani enflasyonun düşük tek hanelere düşürülmesi, rezerv birikimi ve KKM'den çıkış gibi, birbirini destekleyen bütüncül bir yaklaşım var. Program önemli bir fırsat içeriyor, bu nedenle bütün kesimlerden, yatırımcılardan ilgi çok yoğun. Önümüzdeki dönemde ilginin yoğunlaşmasını bekliyoruz, çünkü uygulama anlamında programın erken aşamasındayız. İnanıyorum ki programımız, özellikle tüm ülkemize kalıcı, uzun vadeli çözüm üretecek bir program. Hem parasal, hem miktarsal, hem seçici kredi sıkılaştırmasına gittik, bunu destekleyecek gelir politikalarını ortaya koyduk. Bir yıl sonraki enflasyonu çıpalayacak, onu bir şekilde yatırımcıları ikna edecek bir para politikası duruşuna geçeceğiz dedik ve o noktada gerekeni yaptık.”