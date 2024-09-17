Hazine ve Maliye Bakanlığı 4,4 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, 4 milyar 464 milyon lira tutarında 18 Eylül 2024 valörlü, 16 Eylül 2026 itfa tarihli 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.