Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bakanlığın gündeminde ek bütçe yer almıyor



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ek bütçe alacağına dair yapılan haberlere yalanlama geldi.

Bakanlık tarafından yapılanan açıklamaya göre, bazı mecralarda bakanlığın gündeminde ek bütçe olduğu ile ilgili haberlerin yer almasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Şu an için bakanlığımızın gündeminde ek bütçe konusu yer almamaktadır" denildi.