Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanmaya gidecek

Bakanlık, ocak-mart dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 120,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 142,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocakta 55 milyar lira, şubatta 40 milyar lira ve martta 47,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın ocak-mart dönemi iç borçlanma stratejisinde, ocak ayında 46,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 55 milyar liralık, şubatta 32,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık, martta 41,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 47,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

18 tahvil ihalesi düzenlenecek

Ocak ayındaki iç borçlanmanın 49,1 milyar lirasının piyasadan, 3,3 milyar lirasının kamuya satışlardan, 2,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, şubat ayındaki iç borçlanmasının 34 milyar lirasının piyasadan, 3,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, mart ayındaki iç borçlanmanın ise 44,8 milyar lirasının piyasadan, 2,7 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 hazine bonosunun yeniden ihracı ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ocakta 54,8 milyar liralık, şubatta 47,5 milyar liralık ve martta 88,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 70,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.