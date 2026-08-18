Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda atama kararları Resmi Gazete’de

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarındaki bazı görevlere atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bakanlık Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli görevden alınırken bu göreve Sabire Firdes Terzi atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Hüseyin Azili, Genel Müdür Yardımcılığı'na Kemaleddin Metin getirildi.

Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'na da Hasan Şahin'in atanması uygun bulundu.

Öte yandan, 11 ildeki defterdarlıklara da atamalar gerçekleştirildi.