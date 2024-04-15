Hazine'nin iki yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 44,55

12 ay vadeli kuponsuz bononun yeniden ihracı ihalesinde teklif tutarı 8,91 milyar lira olurken, net satış 1,19 milyar lira düzeyinde oldu. Bonoda bileşik getiri yüzde 49,41.

2 yıl vadeli sabit getirili tahvilin yeniden ihracına 16 milyar liralık teklif gelirken, 11,2 milyar liralık net satış gerçekleştirildi. Bu tahvilde bileşik getiri yüzde 44,55.

İhale öncesi 9 milyar TL'ye yakın borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 2 yıl vadeli 6 ayda bir sabit yüzde 18,50 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihraçları öncesi piyasa yapıcılar ile kamudan toplam 8,96 milyar lira borçlandı.

12 ay vadeli kuponsuz tahvilin yeniden ihracı ihalesi öncesi piyasa yapıcılardan 596 milyon lira teklif gelirken, 350 milyon lira satış yapıldı.

Bu tahvil ihalesi öncesi kamuya 1,5 milyar lira satış yapıldı.

2 yıl vadeli sabit getirili tahvilin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan 2,58 milyar lira teklif gelirken, 1,6 milyar lira satış yapıldı. Bu tahvil ihalesi öncesi kamuya 5,51 milyar lira satış yapıldı.

Hazine yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Üçüncü ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Dördüncü ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.