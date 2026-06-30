Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanıyor? Enflasyon beklentisi nedir?
Bugün haziran ayının son günü... Temmuz ayında milyonlarca emeklinin ve memurun yeni maaşları belli olacak. 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak ve oranlar maaşlara yansıtılacak. Haftanın ilk gününde yoğun gelen soru "Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Temmuz ayında emekli ve memur zam alacak. Gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlara çevrilmiş durumda... AA haziran ayın enflasyon beklenti anketi açıklanırken sıkça gelen soru "Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.
AA'nın beklenti anketine göre haziranda enflasyonun yüzde 1,04 artacağı tahmin ediliyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 32,17'ye gerilemesi bekleniyor.