‘Haziran öncesi ilk faiz indirimi’ ihtimali azaldı

ABD'de şubat ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayacağı yönündeki beklentileri değiştirmezken, ilk indirimin haziran ayından önce gelme ihtimalini azalttı. Fed'in enflasyonla mücadelesi sürerken, ülkede önceki gün açıklanan veriler yıllık enflasyonun artışının hafif hızlandığını gösterdi.

Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0.4, yıllık bazda ise yüzde 3.2 artışla öngörülerin üzerinde yükseldi. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonunun ocak ayında olduğu gibi yüzde 3.1 olması yönündeydi.

Analistler, beklenenden yüksek gelen enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizliği artırdığını belirtti. Dikkatler şimdi Fed'in gelecek haftaki toplantısına çevrildi. American Enterprise Institute kıdemli uzmanı Steven Kamin, şubat ayında fiyat artışlarının genel olarak beklenenden biraz daha güçlü geldiğini söyledi.

Manşet enflasyonun yıllık bazda 6 aydan uzun süredir yüzde 3 seviyesinin üzerinde hareket ettiğine işaret eden Kamin, "Ocak ayı enflasyon verilerinin gücü ve reel ekonomideki ivmenin devam etmesiyle birlikte bu veriler, enflasyondaki düşüşün son aşamasının yavaş ve belirsiz olacağı yönündeki spekülasyonları doğruluyor gibi görünüyor" diye konuştu.

Kamin, verilerin aynı zamanda Fed'in ileriye dönük hassas bir dengeleme hamlesi uygulayacağını da gösterdiğini vurgulayarak, "Bu yılın sonlarına doğru faiz indirimleri hala gündemde olsa da kimse bu indirimlerin yakın zamanda gerçekleşmesini beklememeli" dedi.

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet de şubat ayına ait TÜFE verisinin detaylarının Fed'in enflasyonun yüzde 2 hedefine kesin olarak düştüğüne dair güvenini güçlendirmeyeceğini belirtti: "Şubat ayına ait TÜFE, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda ilerlediği konusunda Fed yetkililerine daha fazla güven kazandırmayacak ve bankanın mayıs toplantısında faiz oranlarını düşüreceği ihtimalini azaltacak."

Fed'in politika faizine ilişkin temel tahminlerini yeniden değerlendireceklerini aktaran Sweet, ilk faiz indiriminin mayıstan hazirana ertelenmesinin büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminleri dahil olmak üzere ekonominin geneli açısından çok az öneminin olacağını ifade etti.

Sweet, kötümser senaryonun; faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması, enflasyonun yeniden hızlanması ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükselerek Fed'i faiz oranlarını artırmaya devam etmeye zorlaması olduğunu belirterek, bunun mümkün ancak barınma fiyatlar ile ücret artışlarındaki yavaşlama nedeniyle pek olası olmadığını kaydetti.