Hedef; 2053’te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olmak

Güneş DOĞDU SOYLU

Uluslararası yatırımcı ve üst düzey yöneticilerin en önemli yıllık toplantılarından olan “Horasis Küresel Toplantısı” Gaziantep’te başladı. İş insanlarının, hükümet yetkilileri, bilim insanları ve aydınlarla bir araya geldiği en önemli yıllık toplantılardan birisi olan “Horasis Küresel Toplantısı" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde Gaziantep Şehitkamil Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

“İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Yeniden İnşaa Yoluyla Etki Yaratmak” başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya 140’ı uluslararası yatırımcı olmak üzere 300’ü aşkın uluslararası CEO ve üst düzey yönetici katılıyor. HORASIS Global Toplantısı’nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ulaşımdan tarıma, sağlıktan savunmaya ve enerjiye kadar her alanda sürdürülebilir inovatif projelere öncelik vermeye devam edeceklerini aktardı.

"Müreffeh bir Türkiye'yi hedefliyoruz"

Konuşmasında 12. Kalkınma Planı’na değinen Bakan Bolat, "Çevreye duyarlı, afetlere ve ileri teknolojiye dayanıklı, yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi hedef aldık. Bu vizyonda istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre, adaleti esas alan demokratik, iyi yönetişim olmak üzere 12. Kalkınma Planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır" dedi.

En az 5 marka hedefi

Bakan Bolat, "Ülkemizin 2053 vizyonu çerçevesinde Türkiye ekonomisinin üst gelir grubunda bir ülke olarak küresel ölçekte rekabetçiliği, yenilikçiliği teşvik eden yapısal dönüşümleri gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz. Ayrıca markalaşmanın da desteklenerek dünyanın en değerli 100 markası arasında en az 5 markaya sahip olmayı da hedefliyoruz" diye konuştu.

“Yeşil dönüşümü hedefliyoruz"

Bakan Bolat, Avrupa Birliği tarafından başlatılan yeşil mutabakat süreci kapsamında Türkiye olarak kendi yol haritalarını oluşturduklarını belirterek, "Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda 2020'de yeşil mutabakat eylem planı yayınlandı. Bu plan ile ekonomi temelli üretimde, ticarette, tarımda, lojistikte, finansta ve pek çok alanda yeşil dönüşümü hedefleyen bir sisteme geçişi hedefliyoruz ” dedi.

“Gaziantep modeli Türkiye’ye örnek olmalı”

Bakan Bolat, Gaziantep’in üretim, inşa ve yapmak gibi sözlerle varlığını şekillendirdiğini aktararak, “Gaziantep’e koşarak geldik. Bu toplantıya olan yüksek ilgiyi bir tatil gününde görmekten çok mutlu oldum. Gaziantep’e her gelişimde sürekli geliştiğini görüyorum.

'İyi at kendi yemini artırır' atasözümüz tam olarak Gaziantep’i ifade ediyor. Bölgesini birleştiren bir şehir. Gaziantep’te şikâyet duymazsınız. Bu şehirde birliktelik, sürdürülebilirlik temasına uygun olarak dayanışma içinde hareket ediliyor. Bu da motivasyonu ve başarıyı getirir.

Gaziantep Türkiye’nin ekonomisi en gelişmiş 5’inci kenti. Ülkemizin şehirlerinin yarısı Gaziantep gibi olsa bugün kişi başına düşen milli gelirimizde 25-30 bin doları konuşuyor olurduk. Umarım Türkiye Yüzyılı’nda bu hedefimizi yakalarız. Gaziantep ihracat ithalat dengesinde 3 milyar dolar fazla veren bir şehir” diye konuştu.

"Katılımcılarımızı yeniden inşaya davet ediyoruz"

HORASIS Komitesinin, şirketlerin ve toplumların karşı karşıya olduğu kritik zorluklara çözümler geliştirmek için bir araya geldiğini kaydeden HORASIS Başkanı Frank-Jürgen Richter ise, HORASIS’in geleceğe ilham vermeye kendini adamış bağımsız bir uluslararası kuruluş olduğunu vurguladı.

Richter, “Gaziantep ve Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bu yılın başında büyük bir depremle sarsıldı. Katılımcılarımızı Gaziantep’in yeniden inşası için çözüm bulmaya davet ediyoruz. Gaziantep’teki toplantılarda inovasyon, sürdürülebilirlik ve yeniden inşa yoluyla etki yaratmak için yeni çözüm yolları bulmayı ümit ediyorum” dedi.

Şimşek: Para ve maliye politikalarını yapısal reformlarla destekleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, HORASIS Global Toplantısı’nda Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin bir sunum yaparak, ekonominin makro zorlukları ve çözüme yönelik politikaları ile yatırım fırsatlarını anlattı. Şimşek, uluslararası rezervlerde iyileşmenin sürdüğünü belirterek, "Para ve maliye politikasındaki uygulamalar önümüzdeki dönemde kapsamlı yapısal reformlarla desteklenecektir" diye konuştu.

Öncelik enflasyonla mücadele

Ticaret ortaklarının zayıf büyümesi, uzun süre yüksek seviyede kalacak küresel faizler, artan enerji fiyatları ile güçlü doların karşılaştıkları küresel zorluklar olduğuna işaret eden Şimşek, enflasyonla mücadelenin ise en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.

Şimşek, dezenflasyon için sıkı para politikası ile seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarının devreye alındığını dile getirerek, "Deprem harcamaları bütçede dengesinde geçici bozulmaya yol açtı. Mali disiplini yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikalarının uygulamaya alındığına dikkati çeken Şimşek, program dönemi sonunda bütçe açığının, yüzde 3 olan Maastricht Kriteri'nin altında gerçekleşmesinin hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'nin yüzyıllık büyüme ortalamasının yüzde 4,8, son 20 yıllık ortalamasının da yüzde 5,4 seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, "Ancak, son dönemde büyümenin kompozisyonunda yeniden dengelenme ihtiyacı oluşmuştur. Artan turizm gelirlerine rağmen son dönemde güçlü iç talep ve yüksek altın ithalatı, cari işlemler açığını olumsuz etkilemiştir. Yeniden dengelenme ve normalleşmesi beklenen altın ithalatı ile cari açıkta iyileşme gözlenecektir” dedi.

Türkiye cazip bir ülke"

Türkiye’ye yönelik yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin arttığını vurgulayan Şimşek, “Yurt dışından önemli bir finansman imkânı sağlanacaktır. Türkiye, uluslararası ticarete elverişli merkezi konumu, büyük iç pazarı, genç ve dinamik nüfusu, nitelikli ve rekabetçi iş gücü, liberal yatırım ortamı ve tamamlanmış lojistik altyapısıyla yatırımcılar açısından oldukça cazip bir ülkedir " diye konuştu.

"HORASIS'in Gaziantep'te toplanması tesadüf değil"

Ululsararası yatırımcı ve CEO'ların katıldığı HORASIS toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep'te büyük bir potansiyel var. HORASIS'in Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te toplanması tesadüf değildir. Dünya Bankası'nın bilimsel araştırmasına göre Gaziantep, dünyanın rekabet gücü en büyük 9'uncu şehdir ” dedi. Gaziantep'in özellikle tekstilde, halıda, gıdada, kimyada dünyanın en büyük ihracat merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Şahin, " Gaziantep’te büyük bir potansiyel var.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 280 bin kardeşimiz çalışıyor. Gaziantep bir üretim merkezidir. Bizim daha büyük olma, daha iddialı olma hedefimiz var. Çünkü Gaziantep'ten, kuş uçuşuyla üç saatte Avrupa'nın kalbine, üç saatte Asya'nın kalbine, üç saatte Afrika'nın kalbine açılabiliyorsunuz. Türkiye Yüzyılı başlıyor. Bu yüzyıl üretimin yüzyılı olacak” şeklinde konuştu.